السعودية.. فيديو الدعم الذي تلقاه مشهور التيك توك قعيد المجد بجولة مع منافس يثير تفاعلا

2023/04/26 | 07:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من منافسه بين مشهور "التيكتوك"، السعودي "قعيد المجد" ومنافسه "يوسف الباكستاني"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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