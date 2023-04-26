كيربي: طالبان تقتل رئيس خلية داعش التي فجرت مطار كابول

2023/04/26 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن حركة طالبان قتلت زعيم خلية تنظيم داعش المسؤولة عن التفجير الانتحاري في المطار الدولي في كابول بأفغانستان في أغسطس 2021 والذي أسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا وما يصل إلى 170 مدنيا.

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