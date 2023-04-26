18 منظمة حقوقية تدعو السعودية للإفراج عن محمد القحطاني

2023/04/26 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت 18 منظمة حقوقية دولية السلطات في المملكة العربية السعودية للإفراج عن الناشط، محمد القحطاني، والمؤسس المشارك لجمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم".

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