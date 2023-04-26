توقيع عقد أولي لتطوير حقل المنصورية مطلع آيار المقبل

2023/04/26 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت وزارة النفط أن يشهد مطلع شهر آيار المقبل، التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تطوير حقل المنصورية في محافظة ديالى.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة لصحيفة "الصباح"، إن الحقل كان مخططاً له أن ينتج مليون مقمق لإيصال الغاز الجاف إلى محطة المنصورية التي تبعد عنه نحو خمسة كيلومترات، مرجعاً انسحاب الشركات، إلى الظرف الأمني الذي كانت تعانيه البلاد خلال سنوات جولة التراخيص الثانية التي أُحيل فيها هذا العقد، ما أدى إلى تأخير تطويره حتى الآن.

وبيَّن المصدر، أن العمل يجري حالياً مع دائرة العقود والتراخيص البترولية بالتعاقد مع الشركة (سايبونك الصينية) التي قدمت ثاني أوطأ عطاء خلال جولة التراخيص التي أُحيل فيها الحقل، مشيراً إلى أن العمل جار على ذلك، وقد يشهد مطلع الشهر القادم التوقيع بالأحرف الأولى على تطوير حقل المنصورية وإرساله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه للبدء بالعمل.

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