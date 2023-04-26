ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخزونات الوقود الأمريكية

2023/04/26 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

صعد النفط اليوم الأربعاء، بعد أن هبطت الأسعار أكثر من 2 بالمئة في الجلسة السابقة حيث أعلنت تقارير عن تراجع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة.

وقفز خام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 81.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:28 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتًا أو 0.5٪ إلى 77.46 دولارًا للبرميل.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل / نيسان، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي (API) .

وقالت مصادر إن مخزونات البنزين تراجعت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.7 مليون برميل.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2٪ يوم أمس الثلاثاء، لتعود إلى نفس المستوى القريب قبل إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منتجين آخرين مثل روسيا، المعروفة باسم أوبك+، عن خفض إضافي للإنتاج في أوائل أبريل / نيسان.

وبينما دفعت بيانات معهد البترول الأمريكي السوق إلى الأعلى اليوم الأربعاء ، فإن المخاوف الاقتصادية المستمرة وتوقعات زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من نمو الطلب على الوقود تتعارض مع علامات تحسن مكاسب الاستهلاك على المدى القصير.

كما أبدى المستثمرون قلقهم من أن الزيادات الجديدة المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضاعف الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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