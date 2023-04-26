الكشف عما يمكن تناوله عندما تشعر بالمرض والغثيان!

2023/04/26 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ربما لا يتعامل الكثير منا بجدية كما ينبغي مع الغثيان، فالشعور المستمر بالمرض يمكن أن يجعل الحياة اليومية صعبة ويجعل من الصعب تناول التغذية الكافية، ما يؤثر على الصحة.ويعد الغثيان أمراً شائعاً بسبب وجود العديد من المسببات، بخلاف وجود جرثومة في المعدة – بما في ذلك دوار الحركة ومشاكل القلب والقلق.كما […]

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