بعد هزائم استمرت 15 عامًا.. شاهد لحظة جنونية لاحتفال مشجعي فريق كرة قدم بفوزهم

2023/04/26 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاف الممثلان ورجلا الأعمال الأمريكيان، رايان رينولدز وروب ماكلهيني، عنصرًا جديدًا إلى موجز سيرتهما الذاتية، وهو دوري الأبطال الذي جعل الكثيرين من مشجعي فريقهما لكرة القدم يحتفلون بانتشاء بعد هذا الفوز التاريخي الذي أعقب سلسلة من الهزائم استمرت 15 عامًا متواليًا.

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