"اذهبا وانسيا أمره".. منظمة دولية تكشف مصير سوري رحّلته السلطات اللبنانية

2023/04/26 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار ترحيل السلطات اللبنانية للاجئين سوريين من البلاد موجة ردود وتخوف من قبل العديد من المنظمات الدولية التي دعت المسؤولين للتوقف عن هذه العمليات "غير القانونية".

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