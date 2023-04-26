وصول 38 ألف طن من الرز التايلندي إلى العراق

2023/04/26 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عن وصول الباخرة (M/V KONSTANTINOS)

المحملة بكمية 38 الف طن من مادة الرز .

وذكرت مدير عام الشركة لمى الموسوي في بيان للوزارة، أن "الباخرة كانت قد وصلت الى منطقة الادلاء في ميناء ام قصر المحملة بمادة الرز المقرر تجهيزه ضمن مفردات السلة الغذائية".

واوضحت الموسوي ان "فريقا من فاحصي المختبر استقلوا سطح الباخرة فور وصولها لسحب نماذج الرز بغية القيام بفحصه فحصأ اوليا ومن ثم ارسال النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي العائد للشركة ببغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء"

واشارت الى انه "بعد ظهور نتائج الفحص المختبري ستقوم شركتها بتفريغها واعداد خطة تسويقية للكمية وتوزيعها للمحافظات".

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