2023/04/26 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، سبب زيارته الى محافظة واسط.وذكر المكتب في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب رئيس الوزراء يكشف سبب زيارة السوداني الى واسط المركز الخبري الوطني.

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