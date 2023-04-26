2023/04/26 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجدت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي بهدف تخفيف الوزن يكون فعالا بشكل أفضل للرجال أكثر من النساء.وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، يقول علماء جامعة “إدنبرة” إن هرمون الإستروجين يجعل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: انقاص الوزن لدى النساء اصعب من الرجال المركز الخبري الوطني.

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