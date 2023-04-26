السوداني يصل إلى مدينة الكوت

2023/04/26 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، إلى مدينة الكوت في محافظة واسط.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل الى محافظة واسط، للإعلان عن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير، وافتتاح الجزء الأول من الطريق الحولي لمدينة الكوت".

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