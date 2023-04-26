رويترز: الرئيس السوداني السابق عمر البشير نُقل لمستشفى قبل اندلاع القتال

2023/04/26 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران بمستشفى عسكري بالعاصمة السودانية إن الرئيس السابق عمر البشير نُقل من سجن كوبر إلى المستشفى قبل اندلاع القتال العنيف في 15 أبريل، حسب رويترز.

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