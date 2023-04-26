الذهب يستقر قرب مستوى 2000 دولار للأوقية

2023/04/26 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأوقية (الأونصة) المهم اليوم الأربعاء بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقتصادية أمريكية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش.



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2010.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس للمشترين من حائزي العملات الأخرى

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