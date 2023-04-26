2023/04/26 | 10:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأونصة المهم، في التعاملات المبكرة الأربعاء، بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقتصادية أميركية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأميركية.وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى في تسعة أشهر في أبريل مع تزايد القلق بشأن المستقبل، وهو ما يؤدي لتفاقم […]

ظهرت المقالة رغم اقتراب قرار الفائدة..



أونصة الذهب تتماسك قرب 2000 دولار أولاً على ايرث نيوز.

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