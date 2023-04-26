النزاهة: مخالفات بقيمة 8 مليارات دينار وضبط 7 معقبين في دوائر واسط



النزاهة: مخالفات بقيمة 8 مليارات دينار وضبط 7 معقبين في دوائر واسط
2023/04/26 | 10:32 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النزاهة: مخالفات بقيمة 8 مليارات دينار وضبط 7 معقبين في دوائر واسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/26 | 10:32.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: مخالفات بقيمة 8 مليارات دينار وضبط 7 معقبين في دوائر واسط) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: مخالفات بقيمة 8 مليارات دينار وضبط 7 معقبين في دوائر واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).



واصل القراءة على آي كيو نيوز