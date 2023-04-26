هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة حج عامي 2020 - 2021 لتسليم جوازاتهم

2023/04/26 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دعت الهيئة العليا للحج والعمرة المواطنين الفائزين بقرعة حج عامي ( 2020 _ 2021) الى ضرورة الاسراع لمراجعة مكاتبها من اجل تسليم جوازاتهم واستكمال باقي اجراءات السفر .وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاربعاء، ان "مكاتبها في بغداد والمحافظات مستمرة بإستلام جوازات الفائزين بقرعة الحج لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل الموافق 7/5/2023.واشارت الهيئة الى ان "المواطنين المتأخرين عن الحضور في الوقت المحدد سيتم تأجيل سفرهم للحج الى العام المقبل في حال عدم المراجعة خلال الفترة المذكورة ".وأوضحت ان "مكاتبها ستعمل بدوام كامل طيلة أيام الاسبوع وخلال العطل الرسمية لإستقبال جوازات المراجعين من اجل إكمال إجراءات ذهابهم الى الديار المقدسة.

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