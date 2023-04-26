مستثنياً روسيا.. العراق يغلق عرضاً لشراء 50 ألف طن حنطة من ثلاث دول

2023/04/26 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

أعلنت وكالة "أي بي بي او" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن العراق سيغلق بعد ساعات من الان عرضا قدم في وقت سابق لشراء 50 الف طن من الحنطة بعد حسره بثلاث دول فقط، مستثنيا أحد اكبر المصدرين في العالم روسيا.

وقالت الوكالة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "تجارا اوربيين اكدوا لها، بأن العروض التي قدمت من قبلهم للحكومة العراقية لتغطية حاجتها لشراء 50 الف طن من الحنطة، رفضت"، مؤكدين أن "السلطات العراقية حسرت عمليات الشراء بثلاث دول فقط، وهي الولايات المتحدة، استراليا، وكندا، لاسباب غير معروفة".

وأشارت الوكالة الى أن "القرار العراقي يأتي بالتزامن مع انباء عن نية روسيا الخروج من اتفاقية الحبوب التي تضمن استمرار تدفق الحبوب الروسية الى العالم، الامر الذي سيقود الى ارتفاع كبير في أسعارها عالميا وسط مخاوف من تاثيرات اكبر على الكميات المتاحة داخل السوق للتداول لهذا الموسم".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وصل صباح اليوم الاربعاء الى محافظة واسط لاعلان انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في البلاد.

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