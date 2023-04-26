2023/04/26 | 10:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأربعاء، انطلاق موسم

تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في

بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني أعلن ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يعلن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يعلن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).