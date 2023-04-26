السوداني :التعديل الوزاري قرار يعود لرئيس الوزراء وأنا مصمم عليه

2023/04/26 | 10:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم الاربعاء، ان الأوان قد حان

للإصلاح، وأن من المنطقي أن يعمل الجميع

من أجل نجاح الحكومة، لافتا الى ان ستة

أشهر كافية للتقييم والتشخيص.





وقال السوداني في بيا

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