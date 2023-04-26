وعكة صحية يتعرض اليها اردوغان خلال البث المباشر

2023/04/26 | 10:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الرئاسة التركية،

إبراهيم قالن، إن صحة الرئيس رجب طيب

أردوغان على ما يرام.





وكتب قالن على صفحته الرسمية على

"تويتر": "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".





ومساء أمس الثلاثاء، كان أردو

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