انخفاض أسعار صرف الدولار في التعاملات الصباحية

2023/04/26 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاربعاء، انخفاضا في البورصة الرئيسية والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل / المركز الخبري الوطني/: إن “سعر صرف الدولار لهذا اليوم، بلغ في البورصة […]

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