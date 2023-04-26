2023/04/26 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح الجزء الأول من الطريق الحولي لمدينة الكوت المركز الخبري الوطني.

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