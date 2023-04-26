تمثال نصفي أثري بيع بأحد متاجر غوديل في أمريكا يعود إلى ألمانيا

2023/04/26 | 10:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرّ وقت طويل منذ مغادرته ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى رفوف أحد المتاجر التابعة لـGoodwill في ولاية تكساس الأمريكية..والآن يستعد تمثال نصفي روماني يقدر عمره بنحو 2000 عام، للعودة إلى موطنه قريبًا.

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