2023/04/26 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، الجزء الأول من الطريق الحولي لمدينة الكوت.

وكان السوداني أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في محافظة واسط.

ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة واسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يطلق موسم تسويق الحنطة والشعير بواسط ويفتتح جزءاً من الطريق الحولي ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يطلق موسم تسويق الحنطة والشعير بواسط ويفتتح جزءاً من الطريق الحولي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).