المصرف العراقي للتجارة يصدر بياناً بشأن الحوالات الخارجية

2023/04/26 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أصدر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الحوالات التجارية الخارجية.

وذكر الخبير الاعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "زبائن المصرف العراقي للتجارة من شركات القطاع الخاص العراقي يمكنهم إجراء الحوالات التجارية الخارجية عبر منصة البنك المركزي العراقي إلى جميع دول العالم من خلال فروع المصرف بواسطة حساباتهم المفتوحة بالدينار العراقي لدى المصرف وتحتسب بالسعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي".

وأضاف البيان، "يستثنى من ذلك الدول المحظورة اقتصادياً من جميع التعاملات المصرفية".

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