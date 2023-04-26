استمرار تراجع أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد

2023/04/26 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد صباح اليوم 140300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الثلاثاء 142400 دينار مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 139000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

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