أسبوع واحد يفصل الدولار عن الاستقرار عند السعر الموازي 132 ألف دينار

2023/04/26 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

توقع الخبير الاقتصادي نبيل التميمي، اليوم الأربعاء، أنخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي تدريجياً وصولا إلى 1320 ألف دينارا.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم) إن "إجراءات البنك المركزي تمكن من خلالها من تمرير الكثير من الحوالات ولم يتبق إلا الأشياء البسيطة".

وأضاف أنه "لم يتبق أي حاجة للحوالات غير النظامية، وبالتالي انخفض سعر صرف الدولار، وتولدت قناعة لدى الشارع العراقي بأن الحكومة لن ترفع سعر الدولار".

وأشار إلى أن "سعر الدولار مطلع الأسبوع سيستقر عند 1320 ألف دينار للدولار الواحد، وسيباع بالسوق للمواطن عند 1320 أو 1330 كحد أعلى".

وتشهد اسعار الصرف تراجعاً كبيراً قياساً بالاشهر السابقة حتى وصل سعر الصرف الى 141000 دينار مقابل الـ100 دولار، وسط توقعات بوصول سعر الصرف في الاسواق المحلية الى السعر الرسمي المقرر (1320) الف دينار خلال الايام المقبلة.

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