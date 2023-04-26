حقيقة الطحين

2023/04/26 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اعلام النجارةنفت وزارة التجارة في بيان لها الخبر المتداول في احدى المواقع الخبرية بتجهيز طحين متحجر لاهالي مدينة الناصرية في محافظة ذي قاروذكر البيان نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب خالد النداوي ، انه حال الاطلاع على الخبر المنشور تم التوجيه وعلى الفور بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير فرع الشركة في ذي قار لزيارة المطحنة المنتجة للطحين المؤشر اسمها على كيس الطحين الموضح في صورة الخبر ووكلاء الطحين المجهزين من المطحنة المذكرة.واشار البيان انه جرى خلال ذلك سحب لنماذج من الطحين الموزع لغرض فحصه مختبريا واجراء تجارب الخبازة لعينات عشوائية مسحوبة من اكياس الطحين في محال الوكلاء ،اضافة الى استبيان آراء عدد من المواطنين المجهزين ضمن القاطع الموكل تجهيزه بالمطحنة المذكورة، حيث اكدت نتائج الفحص المختبري والخبازة صلاحية الطحين الموزع ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة ولم تؤشر حالة تحجر في النماذج او الكميات المجهزة للمواطنين .واكد البيان في الوقت ذاته ، ان جميع كميات الطحين المنتجة والموزعة ضمن مفردات البطاقة التموينية خاضعة للفحص والتفتيش قبل توزيعها الى الوكلاء والمواطنين من خلال المتابعة الميدانية اليومية والمستمرة للفرق الرقابية والنوعية التابعة للشركة وفروعها لعمل المطاحن والوكلاء ، فضلا عن الفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية بالوزارةوشدد صاحب المطحنة من جانبه على ان مصدر الخبر الكاذب هو احد العمال الذين تم انهاء خدماته من العمل في المطحنة مؤخرا.وتابع البيان ،انه في حال ملاحظة انحراف او مخالفة نوعية او غير نوعية يتم التحفظ على الكمية وتعويضها من قبل المطحنة المخالفة ومحاسبة المخالف وفقا للشروط الجزائية المتضمنة في عقد انتاج وتوزيع الطحين.ودعا البيان وسائل الاعلام توخي الدقة في نشر هكذا اخبار تخص قوت المواطن وتؤثر في الرأي العام الا بعد التأكد من المعلومة قبل النشر من المصدر الرسمي

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