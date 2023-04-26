القصة الكاملة لعراقي دفع 100 ألف دولار لـ

2023/04/26 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت وكالة "الاسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، عن قصة العراقي "خالد تعالو" ذو التسع وأربعين عاما، من أبناء الديانة الايزيدية في العراق، معلنة انه ما يزال يبحث عن تسعة عشر فردا من عائلته اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الوكالة في تقرير، ترجمته (بغداد اليوم)، إن المواطن العراقي دفع مبلغ مئة الف دولار امريكي لتنظيم داعش الإرهابي مقابل تامين اطلاق سراح افراد عائلته، كاشفا عن نجاحه بتامين اطلاق عشرة افراد اخرين من عائلته من خلال "شبكة اتجار بالبشر تعمل داخل وخارج العراق دون رادع".

خالد أكد، بحسب الوكالة أن عائلته تستدين الأموال وتقدمها لشبكة تهريب البشر التي ما تزال خارج المحاسبة الحكومية، معلنا عن امله اطلاق سراح التسعة عشر فردا المتبقين من عائلته والذين اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي بعد سيطرتهم على مناطق سنجار.

وأشارت الوكالة، إلى أن تنظيم داعش اختطف ما يزيد عن 6417 مواطن عراقي من الطائفة الايزيدية بعد سيطرته على مناطق سنجار، امر أكده مدير مكتب العلاقات العامة في حكومة كردستان العراق حسين قاعدي في حديث للاسوشيتد برس، مؤكدا بقاء ما يقارب 2855 مواطن عراقي من الطائفة الايزيدية تحت اسر التنظيم حتى الان.

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