2023/04/26 | 11:25 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | حوار الصباح زينب .. عراقية حولت المحنة الى منحة وقامت بتثقيف الناس حول سكري الاطفال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | حوار الصباح زينب .. عراقية حولت المحنة الى منحة وقامت بتثقيف الناس حول سكري الاطفال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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