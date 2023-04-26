العراق: تسجيل إصابات يومية بمرض التهاب السحايا في السليمانية

2023/04/26 | 11:29 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات لضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأعراض المرض (وليد الخالد/Getty)

كشف مسؤول طبي في وزارة صحة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابات يومية بين الأطفال بـالتهاب السحايا في محافظة السليمانية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على المرض، محذراً في الآن نفسه من خطورة تفشيه.

ووفقاً لمدير مستشفى في السليمانية، بشدار عبد الله، فإنّ "المستشفى سجّل منذ أيام عدة إصابات بمرض التهاب السحايا بين الأطفال، بمعدل خمس حالات يومياً"، مؤكداً في تصريح نقلته عنه صحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأربعاء، أنّ "المرض قديم في البلاد وتم القضاء عليه، لكن تظهر حالات فردية قليلة جداً كل عام، وأنّ ظهور الإصابات بشكل يومي لم يحدث سابقاً".

وأكد "اتخذنا إجراءات احترازية بالتعاون مع قائممقامية المحافظة لمنع انتشاره"، داعياً المواطنين إلى "التوجه لأقرب مستشفى عند ظهور أعراض المرض على أطفالهم لأخذ العلاج اللازم، وتقديم العناية الطبية مع أهمية منع اختلاط المصابين مع غيرهم".

وأشار إلى أنّ "وفداً من وزارة الصحة في بغداد سيزور المحافظة خلال اليومين المقبلين للتباحث بشأن منع انتشار التهاب السحايا، واتخاذ الإجراءات العلاجية بشأنه، والتأكد من أنه مرض فيروسي أو بكتيري لأنّ هذا الأمر سيغير من آلية العلاج"، مؤكداً أنّ "المرض من الممكن علاجه والتماثل للشفاء عند بداية الإصابة".

وحذّر المسؤول الطبي من "خطورة إهمال المريض، إذا ظهرت عليه الأعراض لأنه يسبب الوفاة".

من جهته، حذّر الطبيب فرهاد علي، وهو مسؤول قسم الأمراض الانتقالية في إحدى مستشفيات السليمانية، من خطورة "إهمال المرض وعدم إجراء التحليلات اللازمة لتشخيصه"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أنّ "المرض لا ينحصر تسجيله في منطقة محددة، وأنّ المناطق المزدحمة ذات الكثافة السكانية تكون أكثر عرضة لتسجيل الإصابات".

وشدد على "ضرورة أن يكون هناك وعي بعلامات المرض، والتي منها الصداع الشديد وتيبس العنق، والاضطراب في الوعي، والتقيؤ، وعدم تحمل الضوء وهو ما يسمى برهاب الضوء، وغيرها من العلامات، والتي على كل من يشعر بها مراجعة المستشفيات وإجراء التحليلات اللازمة للتشخيص"، موضحاً أنّ "التهاب السحايا الجرثومي يكون شديد الخطورة، وقد يهدد الحياة وقد يؤدي إلى تلف في الدماغ في حال لم يحصل المصاب به على علاج سريع".

والتهاب السحايا هو عدوى تصيب الأغشية الرقيقة التي تسمى السحايا والتي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، ويحدث الالتهاب عندما يصاب السائل المحيط بتلك الأغشية بالتهاب جرثومي أو بكتيري.

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