هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة حج عامي (2020-2021) للاسراع بتسليم جوازاتهم

2023/04/26 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الهيئة العليا للحج والعمرة

المواطنين، اليوم الاربعاء، الفائزين

بقرعة حج عامي ( 2020 _ 2021) الى ضرورة

الاسراع لمراجعة مكاتبها من اجل تسليم

جوازاتهم واستكمال باقي اجراءات السفر.





وقالت الهيئة في

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