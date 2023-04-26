2023/04/26 | 11:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية استكمالها لجميع

الاستعدادات الفنية واللوجستية

للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية

وغير المنتهية داخل البلاد وخارجها،

والتي أكدت انها ستجري بمواعيدها

المحددة من دون تغيير.

وقال الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: مستعدون للامتحانات النهائية ولا تغيير بموعدها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: مستعدون للامتحانات النهائية ولا تغيير بموعدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).