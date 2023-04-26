2023/04/26 | 11:30 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة التربية استكمالها لجميع
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الاستعدادات الفنية واللوجستية
للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية
وغير المنتهية داخل البلاد وخارجها،
والتي أكدت انها ستجري بمواعيدها
المحددة من دون تغيير.
وقال الم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: مستعدون للامتحانات النهائية ولا تغيير بموعدها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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