2023/04/26 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضحت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، حقيقة ما تداولته احدى المواقع الخبرية بتجهيز طحين متحجر لاهالي مدينة الناصرية في محافظة ذي قار.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة توضح حقيقة الطحين ‘المتحجر’ في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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