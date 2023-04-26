2023/04/26 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجّلت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، 560 قضية تعنيف ضد الزوجات، بحسب ما أعلنت محكمة التحقيق المختصة.وأورد قاضي محكمة تحقيق الناصرية ثامر حسن كشاش، إحصائية للعنف الأسري، بحسب صحيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناصرية تسجل أكثر من 500 قضية تعنيف للزوجات خلال عام المركز الخبري الوطني.

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