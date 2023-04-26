2023/04/26 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت/ الزمن: أعلنت «جمعية تيرو للفنون» و«مسرح إسطنبولي» برنامج الدورة الثانية من «مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة» في الفترة الممتدة من 28 ولغاية 30 نيسان/ أبريل في «المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ المجاني» في مدينة طرابلس، تحت شعار “السينما للجميع ” وتحية الى المخرجين الراحلين جورج نصر ورندة الشهال، ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية بمشاركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان لبنان السينمائي الدولي ينطلق بشعار “السينما للجميع”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان لبنان السينمائي الدولي ينطلق بشعار “السينما للجميع”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).