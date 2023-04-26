ألمانيا تعلن اعتراض طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق

2023/04/26 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترضت ألمانيا وبريطانيا ثلاث طائرات استطلاع عسكرية روسية فوق بحر البلطيق، على ما أعلن سلاح الجو الألماني الأربعاء.

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