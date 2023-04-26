تفاصيل مشروع مدينة الصدر الجديدة.. 90 ألف وحدة سكنية بمساحة 4 آلاف دونم

2023/04/26 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع مدينة الصدر الجديدة، في حين أكدت أن شركات عالمية أبدت رغبتها في الاستثمار بقطاع السكن في العراق.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مدينة الصدر تشهد الآن حملة إعمار وتاهيل للطرق الرئيسة"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء وجه بإحالة تصاميم مشروع مدينة الصدر إلى شركة رصينة لوضع التصاميم النهائية الخاصة بكل تفاصيل المشروع لغرض المصادقة عليها والمضي بالتعاقدات والإحالة".

وتابع، أن "هناك شركات محلية وعربية وعالمية لديها رغبة كبيرة للعمل والاستثمار في العراق سواء في القطاعات العامة وبصورة خاصة في موضوع قطاع السكن"، موضحاً أن "اللجنة العليا المسؤولة عن مشروع مدينة الصدر الجديدة ستاخذ بعين الاهتمام إحالة المشروع لشركة رصينة".

وأكد أن "خطة المشروع تتضمن إنشاء 90 ألف وحدة سكنية والبناء سيكون عمودياً"، موضحاً أن "المدينة ستكون متكاملة البنى التحتية مع المرافق الخدمية الخاصة بها منها محطات تحلية المياه والمجاري وأبنية مدرسية ومراكز صحية وباقي المرافق إضافة إلى شبكة طرق تربطها مع المناطق المحيطة بها".

وبين، أن "المشروع يهدف لتخفيف الزخم السكاني"، لافتاً إلى أنه "سيتم تشييده على أرض بمساحة 4 آلاف دونم"، فيما أكد أن "الأمانة العامة قطعت أشواطاً متقدمة لملف أرض المشروع وحسمت كل المساحة لصالح أمانة بغداد".

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