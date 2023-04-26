2023/04/26 | 12:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د_نوفل_ابورغيف يستقبل المخرج والاعلامي المغترب رشدي_الفتلاوي ويشيد بتجربته وتواصله مع المشهد العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/26 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (د_نوفل_ابورغيف يستقبل المخرج والاعلامي المغترب رشدي_الفتلاوي ويشيد بتجربته وتواصله مع المشهد العراقي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (د_نوفل_ابورغيف يستقبل المخرج والاعلامي المغترب رشدي_الفتلاوي ويشيد بتجربته وتواصله مع المشهد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).