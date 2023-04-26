نينوى تعطّل الدوام الرسمي الأحد المقبل

2023/04/26 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بمناسبة مهرجان الربيع.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، أنه "قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بمناسبة مهرجان الربيع".





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