اغتيال مسؤول إيراني كبير بهجوم مسلح

2023/04/26 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

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لقي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله عباس علي سليماني، اليوم الاربعاء، مصرعه بهجوم مسلح في مدينة بابلسر في شمال البلاد.

وأفادت وكالة الانباء الايرانية "مهر"، بأن "الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة، فقد حياته بعد أن أطلق مسلح النار عليه عندما كان موجودا في أحد فروع البنك الوطني في مدينة بابلسر".

وذكر أحد شهود العيان، أن" سليماني كان جالسا في البنك، فإذا بالمهاجم أخذ مسدس حارس البنك وفتح النار عليه، ما أدى إلى مقتل سليماني وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين".

المصدر: وكالات

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