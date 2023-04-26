اللجنة المالية تستأنف مناقشة قانون الموازنة العامة

2023/04/26 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استأنفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مناقشة الموازنة العامة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، أن " اللجنة المالية النيابية استأنفت مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية".

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