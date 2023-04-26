2023/04/26 | 12:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى سحب نماذج من الطحين الموزع لغرض فحصه مختبريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تصدر توضيحاً بشأن الطحين المتحجر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تصدر توضيحاً بشأن الطحين المتحجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).