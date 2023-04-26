استمرار تراجع الدولار أمام الدينار العراقي

2023/04/26 | 12:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر (تقدم)، اليوم الأربعاء، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي بالأسواق المحلية.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد صباح اليوم 140300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

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