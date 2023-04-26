2023/04/26 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، عن إغتيال ممثل سابق للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في سيستان، في مدينة بابلسر في شمال إيران.وأبلغ النائب السياسي والأمني لمحافظ مازندران عن محاولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني بهجوم مسلح المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني بهجوم مسلح) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني بهجوم مسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).