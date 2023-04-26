2023/04/26 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استأنفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مناقشة الموازنة العامة الاتحادية.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن ” اللجنة المالية النيابية استأنفت مناقشة قانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تستأنف مناقشة قانون الموازنة العامة المركز الخبري الوطني.

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