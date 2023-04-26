ساويرس يجيب على سؤال حول استفادته من

2023/04/26 | 12:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الأربعاء، على اتهامه بأنه يُحابي قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بسبب استفادته من الذهب الموجود في دارفور، مؤكدا أن ذلك غير صحيح وأن موقفه مبني على رغبته برؤية حكم ديمقراطي في السودان

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