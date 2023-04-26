2023/04/26 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت شبكة "صوت أميركا"، اليوم الأربعاء، عن نتائج متابعة أنشطة تنظيم داعش الإرهابي من قبل قوات التحالف الدولية للفترة السابقة التي شملت شهر رمضان، فيما أكدت "انهيار التنظيم خلال الفترة القليلة المقبلة بشكل نهائي" نقلا عن توقعات قادة أمريكيين.

وقالت الشبكة في تقرير، ترجمته (بغداد اليوم)، إن قائد قوات التحالف الميجر جنرال ماثيرو مكفارلين، اعلن الأسبوع الماضي عن نتائج متابعات أنشطة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، موضحة ان النتائج وبعد دراستها، كشفت عن "انخفاض هائل" في قدرة التنظيم الإرهابي على شن العمليات.

وتابعت، بحسب القادة الأمريكيين، فأن "غياب الاعمال الإرهابية خلال شهر رمضان والانحدار التدريجي والكبير في قدرة التنظيم على تنفيذ العمليات الإرهابية، يعكس توجها نحو وقوعه تحت الانهيار النهائي"، معلنين ان رمضان الماضي هو "الأكثر سلاما" منذ أعوام.

واظهرت البيانات التي كشفت عنها الشبكة، ان تنظيم داعش الإرهابي نفذ تسعة عشر عملية في العراق فقط خلال رمضان هذا العام، بنسبة انخفاض بلغت 80% عن عملياته خلال رمضان العام الماضي، وتسعة عشر عملية أخرى في سوريا، بنسبة انخفاض بلغت 37% عن العام الماضي، و70% عن العام الذي سبقه.

وأشارت الشبكة أيضا، الى ان نتائج المتابعات أظهرت ان التنظيم الإرهابي لم يقم باي اعمال استهداف منظمة او كبيرة، مؤكدة "التنظيم فشل في تنفيذ او تنسيق أي عمليات اكثر من عمليات استهداف صغيرة ومتقطعة استغلت بعض الثغرات الأمنية البسيطة"، بحسب وصفها.

التقديرات اشارت أيضا الى ان عدد ارهابيي تنظيم داعش قد انخفض الى ما بين 3500 الى 2500 عنصر إرهابي فقط عن العدد السابق الذي بلغ 34 الف إرهابي قبل خمسة أعوام فقط، الامر الذي أشار بعض الخبراء بحسب الشبكة الى انه قد يدل على نية التنظيم الإرهابي "إعادة بعث نفسه" في العراق وسوريا بشكل جديد من خلال الاعتماد على خلايا صغيرة نائمة تقوم باعمال محدودة فقط.

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