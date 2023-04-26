اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية عباس سليماني

2023/04/26 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلح مجهول، اليوم الأربعاء، عضو

مجلس خبراء القيادة في إيران عباس علي

سليماني - بعد أن أطلق النار عليه عن قرب

- في مدينة بابلسر شمالي البلاد.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن "الممثل

السابق للمرشد

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